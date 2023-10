Kreml zkrátil povinnou izolaci pro Putinovy hosty a pořídil nový obří stůl na jednání

Před setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem stále musí lidé do povinné izolace, ale už jen na pět dní. S odvoláním na nejmenované zdroje to v úterý uvedl ruský informační portál The Moscow Times s tím, že na jaře k Putinovi směli jen lidé, kteří strávili v izolaci dva týdny, a v létě se předepsaná doba v „totálním ústraní“ zkrátila na týden. Kreml také pořídil nový stůl na jednání, který je tak velký, že kontakt s Putinem u něj „rozhodně nehrozí“.

Foto: Profimedia.cz Nový jednací stůl v Kremlu využil prezident Vladimir Putin při říjnovém setkání s náboženskými vůdci, říjen 2023.