Kreml dal najevo, že bude bránit ruské rezervy na Západě

Předseda Evropské rady Charles Michel minulý týden prohlásil, že by se mělo uvažovat o zaslání zabavených ruských aktiv Ukrajině jako o formě pomoci při obnově Ukrajiny po konci války.

„Obecně byla část našich aktiv v podstatě ukradena západními zeměmi,“ prohlásil Peskov v pondělí na dotaz novinářů podle agentury Reuters. Podle Peskova by předání ruských aktiv Ukrajině byla též krádež.

Mluvčí Kremlu současně připustil, že Putin si méně často telefonuje s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Olafem Scholzem než dříve, a to proto, že přehlížejí ruské postoje a požadavky a nechtějí zprostředkovat urovnání situace na Ukrajině.

Zároveň Turecko zpočátku odmítalo rozšíření Severoatlantické aliance (NATO) o dva nové členy - Finsko a Švédsko. Tyto skandinávské země, před začátkem ruské invaze na Ukrajině neutrální, se právě v reakci na napadení Ukrajiny Ruskem rozhodly do NATO vstoupit.

Turecko později ustoupilo a odmítlo jejich vstup blokovat, v současné době je přesto posledním členem NATO, který má ratifikovat rozšíření Aliance o dva nové členy. To je posledním formálním krokem předtím, než bude vstup zemí do Aliance stvrzen. Finsko kvůli tureckým požadavkům pošle do země diplomatickou delegaci.