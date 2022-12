Komplikace pro těsnou většinu demokratů v Senátu. Rebelka odešla ze strany

Oba senátoři se také zdráhali hlasovat pro zrušení tzv. filibusteru. Kvůli tomuto senátnímu pravidlu musí pro určité zákony hlasovat nikoli prostá většina, nýbrž celé tři pětiny komory, tedy 60 senátorů. Pravidlo by sice bylo možné zrušit pomocí prosté většiny, kterou demokraté v minulých dvou letech měli, právě Manchin a Sinemaová to ale odmítali.

„Zaregistrovala jsem se v Arizoně jako nezávislá,“ uvedla ve čtvrtek senátorka v exkluzivním rozhovoru pro CNN, který stanice vydala o den později. V americké politice se k jednotlivým stranám musejí voliči i volení hlásit. „Uvědomuji si, že některé lidi to možná trochu překvapí, ale ve skutečnosti to podle mě dává velký smysl,“ vysvětlila. „Nikdy jsem přesně nezapadala do žádné stranické škatulky. Nikdy jsem se o to vážně nesnažila,“ dodala.