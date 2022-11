Volby v USA: Republikánská tsunami se nekoná

Britský deník The Guardian shrnul průběžné kongresové volby (tzv. midterms) slovem „překvapení“. Ve volbách měli republikáni podle průzkumů volebních preferencí Bidenovy demokraty rozdrtit, to se ale nestalo. Ačkoli si připisují slušné výsledky především ve volbách do Sněmovny reprezentantů a kontrolu nad ní převezmou, jejich vedení není drtivé.