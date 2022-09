Hurikán Ian zrušil přes 4000 letů mířících do USA či ze země

Více než 4000 letů mířících do Spojených států či ze země bylo zrušeno kvůli hurikánu Ian, který ve středu udeřil na americký stát Florida. Podle meteorologů to bude asi hurikán století, nejsilnější bouře, která na USA udeřila za posledních sto let.

Foto: Uncredited, ČTK/AP Pohled na hurikán Ian z vesmíru