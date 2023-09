Francie bude testovat povinné nošení školních uniforem

„Jsem pro, abychom se na to podívali a provedli experiment,“ řekl Macron v rozhovoru s youtuberem Hugem Traversem, o němž informoval server listu Ouest-France . „Experiment a jeho vyhodnocení pak podnítí veřejnou debatu,“ dodal Macron.

Podle prezidenta je otázkou, zda by mělo jít přímo o uniformu nebo jen jednotný druh oblečení. „Když nepůjde o uniformu, bude možné říci: vezměte si džíny, tričko a bundu… To je podle mého názoru přijatelnější. Může se to jevit jako méně přísné z hlediska disciplíny,“ řekl šéf Elysejského paláce.