Expert: Dým z řeckých ostrovů by neměl zhoršit ovzduší u nás

Jaké podmínky přispěly k tomu, že se na Rhodu, Korfu a jinde v Řecku rozhořely požáry?

Jsou to vysoké teploty a málo srážek. Šíření pomohla i vyšší rychlost větru. Tohle všechno bylo na Rhodu splněno. Ideální by bylo, kdyby zapršelo. Bohužel riziko požárů v této oblasti zůstává vysoké a během příštích dnů se pravděpodobně nezmění.

Hrozí podobná situace i jinde v Evropě?

Celá jižní Evropa zažívá extrémní horka. Ostatně i u nás bylo po několik posledních dnů riziko šíření požárů na nejvyšším stupni, například ve středních Čechách, na Plzeňsku, Pardubicku a jižní Moravě. V příštích dnech by se situace u nás měla díky předpokládané změně počasí zlepšit.

Dá se odhadnout, jestli bude v Evropě hořet častěji?

Je to spíš otázka pravděpodobnosti. Očekává se, že vlny veder budou v budoucnu častější a tím bude stoupat i riziko požárů. Jestli v Řecku hoří v důsledku klimatické změny, je velmi složitá otázka a v tuto chvíli na ni nelze odpovědět. Požár navíc ani není u konce, vyhodnotí se až zpětně.

Jak daleko se kouř z tak rozsáhlého požáru může dostat?

Znečišťující látky v ovzduší se mohou šířit na velké vzdálenosti, to platí obecně. Když loni hořelo v Hřensku, lidé byli překvapeni, že se kouř objevil v Praze. Při letošních požárech v Kanadě byly vidět záběry oranžového oparu z New Yorku, kde byla extrémní koncentrace škodlivých látek a snížená viditelnost. A to byly požáry vzdálené stovky až tisíce kilometrů.

Které faktory ovlivňují pohyb kouře a dýmu?

Závisí to na rozptylových a meteorologických podmínkách. Například na rychlosti a směru větru. Na Rhodu se dým pohybuje směrem na jih a jihovýchod.

Může požár na Rhodu ovlivnit ovzduší u nás?

Přestože se v dané oblasti jedná o významný požár, ve srovnání například s těmi v Kanadě je nesrovnatelně menší. Výraznější znečištění ovzduší je v tomto případě lokálního charakteru. Znečištění z kanadských požárů se nakonec dostalo přes Atlantik až nad Evropu, byť se pohybovalo vysoko v atmosféře a kvalitu ovzduší u země neovlivnilo. Do Česka se také občas dostane písek ze Sahary, což se na koncentracích znečišťujících látek u země může a nemusí projevit.

Jak dlouho zůstává kouř nebezpečný?

Záleží na tom, jaké jsou rozptylové podmínky. Čím je rychlost větru vyšší, tím bývá i kvalita ovzduší lepší. Existují ale výjimky, což byl právě loňský požár v Hřensku. Při vyšších rychlostech větru se znečištění nekumuluje v místě vzniku, ale rozptyluje se do okolí. To je žádoucí. V případě požáru v Hřensku bylo ale naopak žádoucí, aby se znečištění koncentrovalo do oblasti požáru, která byla jen velmi málo obydlená. Vyšší rychlost větru pak znamenala, že se znečištění rozšířilo do dalších míst republiky.

Jaká zdravotní rizika emise mají?

Lesní požár je klasický spalovací proces a dá se přirovnat ke spalování dřeva během táboráku nebo vytápění. Nejnebezpečnější pro zdraví jsou zejména menší částice, které takový kouř obsahuje. Čím jsou menší, tím hlouběji do dýchacího systému se dostávají, bavíme se o nanočásticích pod rozlišením lidského oka. Pro běžnou populaci by to nemělo mít vážnější dopady, i když to v danou chvíli může být nepříjemné, můžeme kašlat, můžeme slzet, může nás bolet hlava. Existují však skupiny osob, které jsou obecně ke zhoršené kvalitě ovzduší náchylnější.

Kdo by si měl dávat pozor?

Malé děti, starší lidé nebo například lidé s chronickými onemocněními dýchací nebo kardiovaskulární soustavy, jako jsou třeba astmatici. Záleží však na délce vystavení těmto zvýšeným koncentracím. Problémem je dlouhodobé dýchání ovzduší zhoršené kvality. V tomto ohledu je mnohem závažnější problém například vytápění ve starých kotlech na uhlí a dřevo. Paradoxně nejvyšší míru znečištění pravidelně zaznamenáváme v zimním období v malých obcích, kde je tento způsob vytápění častější.

Když se vrátíme zpátky do Řecka, co mohou lidé v příštích dnech očekávat?

V místě požáru může být zhoršená kvalita ovzduší a zhoršená viditelnost, ale pro turisty by to nemělo znamenat výraznější problém. Koneckonců pokud sedíme u táboráku, dýcháme v tu chvíli velmi vysoké koncentrace znečištění zcela dobrovolně, a pokud to není často, nepředstavuje to pro zdravého člověka žádný problém. Když se před rokem šířil naším územím kouř z požárů v Hřensku, lidé měli strach.

Přesto když se podíváme na naměřené hodnoty koncentrací, situace například v Praze byla výrazně lepší, než co pozorujeme pravidelně po novoroční půlnoci, kdy lidé hromadně odpalují zábavní pyrotechniku. V tu chvíli jsou koncentrace znečišťujících látek ve městech po celé republice často velmi vysoké.