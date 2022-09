Evropská komise navrhuje půjčit Kyjevu dalších 120 miliard

„Situace na Ukrajině si žádá naši plnou podporu,“ uvedla na twitteru von der Leyenová. „Evropská komise dnes navrhuje dodatečných pět miliard eur v makrofinanční pomoci zemi. To se přidává k deseti miliardám eur, které již EU poskytla ve finanční, humanitární a vojenské pomoci,“ pokračuje prohlášení.

EK ihned neposkytla podrobnosti o tom, jak by peníze mohly být vypláceny. Web Politico minulý měsíc s odvoláním na své zdroje napsal, že komise chce získat souhlas členských států a europarlamentu během září, aby uvolňování mohlo začít v říjnu. Za půjčky by ručily země EU a výdaje na úroky a administrativní poplatky by byly dotované z unijního rozpočtu, uvádí Politico.