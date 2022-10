Zeman na svém posledním summitu V4 odsoudil Rusko

„Společně odsuzujeme kroky Ruska, útok na svrchovaný stát, anexi čtyř ukrajinských území a to, že se zbraně zaměřují proti civilním cílům,“ řekla maďarská prezidentka Katalin Nováková, pro kterou to byl první prezidentský summit V4.

Polský prezident Andrzej Duda upozornil, že konflikt na Ukrajině je obrovské riziko a hrozba. „Víme moc dobře, co znamená ruská agrese a okupace, co je to bát se ruského teroru a ruské hrůzy. My jsme se toho dokázali zbavit, ale nechceme tolerovat, aby se Rusko opět rozmáhalo v naší části Evropy. Věřím, že jednou budeme trestně stíhat tyto válečné zločince,“ řekl Duda na adresu ruského vedení.