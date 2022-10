Zdrcené rodiny oplakaly oběti opilce

Broňa měla pohřeb v rodném Popradě a oblékli ji do bílých šatů nevěsty. Marka v obleku vyprovodili na poslední cestu v podtatranské obci Ždiar. Mnozí obyvatelé obce přišli na pohřeb oblečeni v goralském kroji.

Příbuzní mrtvých jsou v šoku z toho, že soudce nevzal Dědečka do vazby. Pavol Hamrák, otec Natálie, na sociální síti napsal, že tomu nemůže uvěřit.

Prozradil, že když se to dozvěděla jeho manželka, tak omdlela.

„Ať se pan soudce podívá manželce do očí a ať jí řekne, že ten vrah je ctihodný občan Bratislavy,“ dodal Hamrák na adresu Marka Fila, soudce Okresního soudu Bratislava I.

Za trestný čin všeobecného ohrožení řidiči nyní hrozí trest odnětí svobody na dvacet až pětadvacet let, případně doživotí. Vybral si skvělého právního zástupce Jiřího Kučeru, který obhajoval řadu známých lidí.

Řidič mezitím požádal pozůstalé obětí o odpuštění. „Strašně mě mrzí, co jsem udělal. Mrzí mě zmařené životy a nevím, jak bych vyjádřil svoji lítost. Budu za svůj hřích pykat. Stejně se nikdy nenapraví to, co jsem udělal,“ řekl televizním stanicím Markíza a Joj.