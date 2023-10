Fico rozjel jednání o vládě, na programové rozdíly nenarazil

„V jednání s preferovanými koaličními partnery jsem nenarazil na zásadní programové rozdíly,“ řekl po prvním kole rozhovorů s předsedy strany Hlas-sociální demokracie Petrem Pellegrinim a předsedou Slovenské národní strany (SNS) Andrejem Dankem.

Volby vyhrál Směr (téměř 23 procent) před Progresivním Slovenskem (PS), které získalo téměř 18 procent hlasů a Hlasem (14,7 procenta). Koalice Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) a přátelé získala téměř devět procent hlasů, Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) téměř sedm procent, strana Svoboda a Solidarita (SaS) přes šest procent a SNS 5,62 procenta hlasů.

Nejpravděpodobnější je vznik koalice Směr-Hlas-SNS, která by měla ve 150členném parlamentu 79 poslanců. Druhou, méně pravděpodobnou variantou, je koalice PS-Hlas-KDH a SaS, která by měla 82 poslanců.

Foto: Václav Šálek, ČTK Předseda strany Hlas Peter Pellegrini

Prostor do 16. října

Fico dostal od prezidentky Zuzany Čaputové prostor k jednání o nové vládě do 16. října. Objevují se spekulace, že by Fico mohl nabídnout post předsedy vlády Pellegrinimu. Směr by také mohl postupně získat poslance Hlasu na svou stranu, protože se jedná většinou o jeho bývalé členy. Hlas totiž vznikl v roce 2020 odloučením od Ficovy strany. Není tak vyloučené, že při dominantním postavení Směru by na konci volebního období byla na Slovensku opět pouze jedna sociálnědemokratická strana a Směr by Hlas pohltil.

Slovenský Denník N v souvislosti s možnými koalicemi upozornil, že na kandidátce SNS se do parlamentu dostala velmi různorodá sestava lidí, kteří - kromě předsedy Danka - ani nejsou členy strany. „Celý klub SNS by mohl adoptovat politický predátor Fico. Byl by to krok ke koalici Směr-Hlas a nemusí jít o složitou záležitost,“ konstatoval list.

Šéf SNS Andrej Danko

Na kandidátce SNS se do parlamentu dostalo několik bývalých poslanců Lidové strany Naše Slovensko Mariana Kotleby, kteří jsou dnes členy strany Život, tři poslanci z Národní koalice a dva poslanci přišli z proruské televizní stanice Slovan. Není vyloučeno, že za určitých podmínek se tito poslanci přidají ke Směru.

I Šimečka by mohl nabídnout Pellegrinimu post premiéra

Pokud by Fico nebyl v jednání o sestavení nové vlády úspěšný, prezidentka by tuto možnost nabídla předsedovi PS Michalu Šimečkovi. Liberální PS by mohlo rovněž nabídnout post předsedy vlády Pellegrinimu, který už v čele vlády stál a je zkušenější než Šimečka. Navíc pokud by bylo součástí koalice také KDH, pro křesťanské demokraty by byl na postu premiéra přijatelnější umírněný sociální demokrat než liberál.

Foto: Profimedia.cz Archivní snímek jednání vládní koalice z roku 2018. U stolu i tehdy seděl Fico, Pellegrini a Danko. Tehdy ještě se zástupcem strany Most-Híd, která se nyní do parlamentu nedostala

Politolog Radoslav Štefančík však upozorňuje, že historická zkušenost ukazuje, že vlády složené ze středopravých stran jsou mimořádně nestabilní. „Vlády, v nichž se setkají liberální a konzervativní politici, otáčejí pozornost veřejnosti od skutečných problémů ke kulturně-etickým konfliktům,“ konstatoval politolog.

