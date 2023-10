Čekám na telefonát od prezidentky, řekl Fico. Chce být opět premiérem

Na otázku, jak bude nová vláda postupovat ve vztahu k Ukrajině, Fico řekl, že Slovensko a lidé na Slovensku měli větší problémy, než je Ukrajina. „Ukrajina je obrovská tragédie pro všechny. Pokud dojde k tomu, že Směr bude sestavovat vládu, učiníme vše pro to i na půdě Evropské unie, aby se co nejrychleji přistoupilo k mírovým jednáním. Další vzájemné zabíjení nikomu neprospívá. Radši deset let jednat o míru, o kompromisech než nechat dalších deset let lidi, aby se zabíjeli, a po těch deseti letech budeme tam, kde jsme teď,“ uvedl.