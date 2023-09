Zaměstnanec nizozemského ministerstva obrany prodával Rusku náhradní díly do letadel

K jeho zadržení podle nizozemského Inspektorátu pro finanční trestnou činnost (FIOD) došlo 30. srpna, a to kvůli exportu náhradních dílů do letadel, který je od začátku ruské invaze na Ukrajinu pod západními sankcemi.

Ministerstvo obrany zatím neposkytlo o muži žádné další podrobnosti, a to kvůli tomu, že v současné době stále probíhá vyšetřování. Podle nizozemského listu byl ovšem podezřelý suspendován a je ve vazbě. Pro tamní ministerstvo obrany měl přitom pracovat už od 90. let minulého století.

Případ osmačtyřicetiletého muže vyšel najevo pouze den poté, co byl ve stejném městě zatčen 53letý muž. „Podezřelý vedl nizozemskou společnost, která vyvážela letecké díly především do Ruska,“ uvedl FIOD ve své zprávě, podle kterého měl podezřelý zboží vyvážet do Ruska přes „alternativní země“, tedy přes prostředníky.

Obcházení sankcí ovšem není jen o náhradních dílech do letadel. Podle amerického listu The New York Times (NYT) se totiž ve velkém týká i zbraní. Rusku se totiž mělo podařit rozšířit výrobu raket nad předválečnou úroveň, a to díky práci svých zpravodajských služeb.