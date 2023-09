Rusko obchází sankce, vyrábí víc raket než před válkou

Rusku se podařilo obejít sankce a vývozní kontroly uvalené Západem, díky čemuž Moskva rozšířila výrobu raket nad předválečnou úroveň. S odkazem na evropské, americké a ukrajinské zdroje o tom informuje americký list The New York Times (NYT), který uvedl, že to pro Ukrajinu bude znamenat několik měsíců zranitelnosti vůči intenzivnějším ruským útokům a možnost obzvláště „temné a chladné“ zimy.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto