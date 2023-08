Wagnerovci se údajně po zprávách o smrti Prigožina v Bělorusku balí a chystají se do Ruska

Žoldnéři ruské vojenské Wagnerovy skupiny se po zprávách o možné smrti jejího majitele Jevgenije Prigožina seskupují do kolon, aby odjeli z běloruských dočasných základen zpět do Ruska. Tvrdí to ukrajinské Centrum národního odporu s odvoláním na zdroje z běloruského podzemního hnutí.

Článek „Wagnerovci se zřejmě snaží odjet z Běloruska do Ruska. Po zprávách o pravděpodobném úmrtí teroristy Jevgenije Prigožina formují jeho spolubojovníci konvoje, které mají opustit tábory,“ napsal tento zdroj. Tvrdí také, že žoldnéřské konvoje pravděpodobně směřují k hranicím s Ruskem, ale běloruské speciální služby se snaží odjezdu vozidel žoldáků zabránit. PŘEHLEDNĚ: Co víme o pádu Prigožinova letadla Podle ranní zprávy běloruského telegramového účtu Belaruski Hajun, který pravidelně monitoruje vojenské aktivity na území Běloruska, byly u vesnice Cel u města Asipovičy, kde se nachází jeden z táborů wagnerovců, značné výpadky mobilního internetu. Zprávy nelze ověřit z nezávislých zdrojů. V Rusku se ve středu zřítilo letadlo, které mělo na seznamu pasažérů i Prigožina. Zahynulo všech deset lidí, mezi nimiž má být i šéf wagnerovců. Těla zemřelých byla podle ruských médií převezena do střediska soudního lékařství v Tverské oblasti, kde je mají zkoumat odborníci. Podle ruského webu fontanka.ru jeden z pohřebních vozů zamířil do města Tver, druhý směrem na Petrohrad. Wagnerovci uspořádali spontánní pietu za Prigožina