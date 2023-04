Vztahy Maďarska a Švédska jsou na velmi nízké úrovni, prohlásil šéf Orbánovy kanceláře

Vstup Švédska do NATO zatím neratifikovalo Maďarko a Turecko. Budapešť podle Gulyáse očekává od Stockholmu takové kroky, které by posílily vzájemnou důvěru mezi oběma zeměmi. Zároveň ovšem dodal: „Není dobré, když se vzájemné spory mezi státy importují do NATO“.