Dva plynovody Nord Stream 1 a 2 se skládají každý ze dvou paralelních řetězců a vedou po dně Baltského moře z Ruska do Německa. Dne 26. září 2022 došlo na potrubí k několika výbuchům – rozloženým do několika hodin, které zničily oba řetězce Nord Streamu 1 a jeden ze dvou řetězců Nord Streamu 2, který ještě není v provozu. Není pochyb o tom, že tyto výbuchy byly úmyslné a měly za cíl potrubí zničit.

Termín „falešná vlajka“ pochází z námořnictví a označuje lest používanou na moři ve válce nebo piráty ve snaze oklamat ohledně odpovědnosti za útok. Příklad: akce strany konfliktu A proti straně konfliktu B je provedena tak, že vypadá jako akce strany konfliktu C, a proto B hledá odpovědnost u C.

Ano, to je teoreticky myslitelné. Vyšetřovatelé počítají i s tím, že mají co do činění s takovou lstí. V současné době nemají německé vyšetřovací orgány žádné konkrétní indicie o falešných stopách na Ukrajinu – to však neznamená, že objednavatelem musela být nutně ukrajinská vláda.