Visla a Jistebná jsou před polskými volbami jako noc a den

Ve Visle, jež je známá mimo jiné jako rodiště a domov legendárního skokana na lyžích Adama Malysze, volilo před čtyřmi lety liberální Občanskou platformu (PO) 56 procent obyvatel, vládní Stranu a spravedlnost (PiS) sotva 18 procent.

A v Jistebné to dopadlo právě naopak, strana Jarosława Kaczyńského dosáhla na 68 procent a strana Donalda Tuska na necelých 13 procent. Podobně tam končí všechny volby a podle ankety Novinek mezi místními lidmi to vypadá, že ani tentokrát tomu zřejmě nebude jinak.

„Hlas dám Občanské platformě, jako většina z nás. Otevřeně říkám, že nejsem příznivcem PiS. Proboha, co slibovali, hlavně Kaczyński, že doženeme a předeženeme Německo v životní úrovni a že nás teď teprve svět pozná. On tam zřejmě v životě nebyl, ale my ano. Tusk neříká takové hlouposti a je tolerantní, nenadává na druhé, což je to, co tady hledáme. Většina z nás jsou evangelíci, což je v Polsku velmi vzácné, nechodíme do kostela na kolenou, ale své bližní katolíky máme rádi. Jinak to ani být nemůže, mám snachu katoličku, vím své,“ říká pan Tomasz na náměstí Bogumila Hoffa ve Visle.

Polské parlamentní volby 2023: Kdy budou a kdo vede v průzkumech

Těší se na Tuskovo vítězství

„Jsme tu takoví protivládní, PiS z nás nemá radost, jejich politici a strana tu dostávají na frak. Prezident Duda dostal ve Visle při prvních volbách v roce 2015 jen devět procent hlasů. Myslím, že nám to ještě neodpustil, i když sem pravidelně jezdí, protože tu má své sídlo,“ říká napůl v žertu Magda, která se vrací z nákupu.

„Čekáme na Tuskovo vítězství, ti současní už nevědí co roupama dělat, slyšíme od nich jen samochválu. Zkuste si tady zajít k doktorovi, na běžný zákrok si počkáte i rok. Na zdravotnictví nejsou peníze, ale na katolickou církev ano. Jsem učitel a jako ostatní lidé platím daně z příjmu, ale kněží nemusí. Je to zvrácené, ponižující a musí se to změnit. A ještě jedna věc, v Polsku je příliš mnoho zastaralých názorů, které odrazují mladé lidi od zakládání rodin, a navíc ten nešťastný zákaz potratů, proto budu volit opozici,“ říká otevřeně .

Nikdy nebylo tak dobře jako za Kaczyńského

Nejen já, ale i matka, otec a sourozenci budou volit pana Kaczyńského," netají se Katarzyna, která šéfuje rodinné prodejně potravin v Jistebné.

„Když byla u moci Občanská platforma, neměli jsme lehký život ani my, ani naši klienti. Vydělávali málo, nemohli si toho moc dovolit a naše tržby za moc nestály. Vím, že se zvedly tarify za elektřinu a v našem obchodě i další věci, ale zároveň se zvedly platy lidí a sociální podpora. Na jídle už nešetří tolik jako za Tuska. Řeknu to tak, jak to je, obyčejní lidé se nikdy neměli tak dobře jako teď za Kaczyńského a mohou si dovolit jet na dovolenou. Jsme turistická komunita, to je vidět. Nemyslím si, že jsou lidé v Polsku tak strašně rozdělení, jak někteří říkají. Panuje tu shoda. Neříkám, že by se mnou všichni úplně souhlasili. Víte, někteří lidé jsou chytřejší, někteří ne, ale oba vědí, za koho se jim žije lépe, a budou ho volit,“ dodává zaníceně.

Poslední debata před polskými volbami: Favorité se nevyznamenali

Vyměnili mi kotel zdarma…

„Víte, mnozí nadávají na drahotu. To už zapomněli, co tu bylo za Tuska? Co tehdy dávali zadarmo? Nic a ještě si pořádně namastili kapsy. Ti, co jsou nyní u moci, také hrabou pod sebe, ale rozdávají i obyčejným lidem, a to je hlavní rozdíl,“ říká pan Jozef z Jistebné na trhu, kde už léta prodává vlastní zeleninu.

„PiS vládne dobře, na lidi dole nekašle, a proto by měla vládnout dál. Abych byl upřímný, nejsem proti Unii, jako někteří moji sousedé. Z přidělených prostředků jsem si nechal vyměnit kotel ústředního topení. Ještě nikdy v životě se mi nestalo, že by mi někdo dal něco zadarmo, a za Kaczyńského se to stalo, a proto ho budu volit. Třeba tady dostane sto procent hlasů,“ říká s úsměvem na rozloučenou.