Švédsko není zlobivé dítě. Do NATO půjdeme spolu, prohlásila finská premiérka

Finsko a Švédsko jsou odhodlány vstoupit do Severoatlantické aliance společně. Po jednání se svým švédským protějškem Ulfem Kristerssonem ve Stockholmu to ve čtvrtek prohlásila finská premiérka Sanna Marinová. Odmítla tak turecký návrh, že by mohla Ankara nejprve odsouhlasit vstup Finska a ten švédský pozdržet nebo úplně zablokovat.

