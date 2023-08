Slovenský exministr zahraničí Korčok oznámí prezidentskou kandidaturu

Po letošním oznámení současné prezidentky Zuzany Čaputové (50), že se nebude ucházet o druhé o druhé funkční období, by Korčok podle aktuálních průzkumů patřil mezi favority voleb hlavy státu.

Korčok působil jako velvyslanec Slovenska v Německu a v USA. Zastával také post stálého představitele Slovenska při Evropské unii. Od dubna 2020 do září 2022 byl ministrem zahraničních věcí Slovenské republiky.

Ve druhém kole by podle průzkumů podlehl pouze expremiérovi Petru Pellegrinimu, pokud by ve volbách kandidoval, ale dokázal by porazit například šéfa strany Směr-sociální demokracie Roberta Fica.