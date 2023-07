Zuzana Čaputová pro Novinky: Po zveřejnění rozhodnutí znovu nekandidovat se mi ulevilo

Určitě ano, v určité chvíli přišla úleva. Už jen proto, že jsem si celé ty měsíce uvědomovala, že to rozhodnutí přijmout musím a že musím zvážit všechny aspekty. Snažila jsem se to dobře odkomunikovat. Zároveň je mé pracovní tempo stále tak vysoké, že nemám pocit oddychu. Ale pocit mentálního tlaku už je menší.

Byl to mix faktorů. Ten odhad spočíval právě v tom, abych ještě jeden rok zvládla v plné kondici, protože je to velmi zodpovědná funkce a já ji chci vykonávat nejlépe, jak umím.

Stala jste se vzorem pro mnohé ženy, které by chtěly jít do politiky. Co byste jim poradila?

Jestli se na to cítí a jestli na to mají chuť, ať do toho určitě jdou. Veřejný prostor potřebuje více žen. Mohou si tam být navzájem podporou a oporou. Máme specifickou životní zkušenost a bylo by dobré, aby byla ve veřejném prostoru zastoupená právě ženami.