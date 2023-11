Slováci jezdí za levnější zubní péčí do Polska, Maďarska, ale i do Turecka

Slováci, kteří chtějí ušetřit za ošetření zubů, jezdí mnohdy do sousedních zemí, jako je Maďarsko a Polsko, ale také například do Srbska, Černé Hory a Turecka. Za stejný stomatologický zákrok v cizině mohou zaplatit i o stovky eur méně.

„Nevzpomínám si, na kolik by mě tento zákrok vyšel na Slovensku, ale vím, že by to bylo mnohem víc než v Ostřihomi,“ dodal. Srovnává například cenu extrakce zubu na Slovensku v hodnotě 55 eur (1350 korun) a v Maďarsku, kde stojí 30 eur (735 korun).