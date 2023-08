Šéfka německých Zelených: V noci bych se do berlínského parku neodvážila

Podle strategie levicových stran (Zelení, Levice a Piráti) by „dealeři měli být vyzváni, aby se projevovali méně obtěžujícím a agresivním způsobem“. Podle očekávání to mělo nulový úspěch.

Efektivnější by ale podle Demirciho bylo, kdyby úřady daly dealerům pracovní povolení. Většinou jsou to totiž žadatelé o azyl, kteří nemohou během vyřizování žádosti legálně pracovat. „Kdyby to úřady udělaly, vyřešilo by to 90 procent problémů,“ prohlásil.