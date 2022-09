Rusové o ústupu mlčí

Ruským silám se podařilo zajmout ukrajinské vojáky, kteří se zapojili do protiofenzívy v Chersonské oblasti, sdělil agentuře RIA Novosti představitel Rusy dosazené okupační vojensko-civilní správy Kirill Stremousov.

„Jsou zajatí. Sám jsem je osobně viděl. Jsou to nešťastní lidé, které kyjevský režim nahnal do zákopů a pak je poslal do sebevražedného útoku,“ napsal Stremousov.