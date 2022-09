Drtí nás dělostřelecká palba. Přesto postupujeme, říkají zranění z ukrajinské fronty

Mnozí doplatili na to, že jejich pozice odhalily ruské drony, které se pohybovaly ve výšce tisíc metrů, takže je vojáci neslyšeli. Z nově vybudovaných betonových opevnění pak vyjely ruské tanky, které palbou svých děl ničily pěchotu, aby se pak rychle vrátily do bezpečí.

Tvrdost bojů potvrzuje i 48letý bývalý britský voják Mark Ayres, který působí v ukrajinské průzkumné jednotce: „Boje jsou pěkně intenzivní, hodně se střílí. Bojovali jsme velmi tvrdě a obsadili jsme ruské pozice, které jsme měli zabrat,“ vyprávěl Ayres, který prý vypálil ze staršího sovětského kulometu PK přes 2000 střel. I on skončil v nemocnici, když byl druhý den protiútoku vážně raněn střepinou do nohy . Zraněni byli i další čtyři vojáci z jeho jednotky.

Ayres ocenil dodávky západních zbraní, jako jsou raketomety HIMARS, houfnice a protitankové rakety Javelin. Jejich počet však nestačí na to, aby překonaly palebnou síly protivníka. „Neustále do nás buší dělostřelectvo, což to dělá mnohem těžší, jejich dělostřelectvo a pancéře jsou lepší než naše. Naše útoky jsou chirurgičtější, ale mnohem omezenější.“

Dodal, že navzdory obětem na frontě ukrajinské síly pomalu ale jistě postupují: „Nebude to rychlé, jsou to tvrdé pomalé boje metr za metrem, pozice za pozicí, protože jsme nezískali takové zdroje, abychom mohli vést bleskovou válku s množstvím dělostřelectva a obrněnci. Musíme to tedy dělat chytře a s co nejmenšími ztrátami.“