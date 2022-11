Rusko vyzývá Turecko ke „zdrženlivosti“ v Sýrii

Erdogan si před leteckým zásahem stěžoval, že Rusko neplní dohodu z roku 2019, která měla zajistit, že se kurdské milice stáhnou do vzdálenosti 30 km od tureckých hranic. „Jeho odpovědností bylo vyčistit oblast od teroristů. Naneštěstí, i když jsme jim to mnohokrát připomínali, to neudělali,“ uvedl turecký prezident.