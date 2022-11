Trvat na vině Ruska by byla provokace, řekl Erdogan

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prohlásil, že Rusko nemá s úterním dopadem rakety v Polsku nic společného. Podle něj to podporuje i tvrzení amerického prezidenta Joea Bidena, že raketa nebyla podle trajektorie letu vypálena z Ruska. Erdogan před náznaky, že by Rusko střelu na Polsko vypálilo ze svého území, varoval. Šlo by podle něj o provokaci.

Foto: Uncredited, ČTK/AP Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan