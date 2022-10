Rusko už zmobilizovalo 200 000 lidí

„K dnešnímu dni (úterý) do ozbrojených sil vstoupilo přes 200 000 lidí… Vojáci vytvořených jednotek absolvují výcvik v 80 vojenských prostorech a šesti výcvikových střediscích,“ sdělil Šojgu. Ministr obrany také podle agentury RIA Novosti zdůraznil, že mobilizované muže vyšle armáda do míst, kde se na Ukrajině bojuje, pouze po „sladění s již nasazenými jednotkami“.

Putin i Šojgu sice opakovaně ujišťovali, že všichni nově povolaní do zbraně před vysláním na Ukrajinu projdou výcvikem, velení ukrajinské armády ale tvrdí, že to ve všech případech neplatí. Někteří už byli podle Ukrajinců vysláni do míst intenzivních bojů. Například do Chersonské oblasti odcestovalo z Krymu 2000 povolaných.

Poté, co ruský prezident Vladimir Putin 21. září vyhlásil částečnou mobilizaci, doplnil ministr obrany Šojgu, že se úřady chystají povolat do zbraně na 300 tisíc mužů. Tvrzení některých médií, že by se mělo ve skutečnosti jednat až o milion branců, následně Moskva popřela.

Foto: Uncredited, ČTK/AP Výcvik mobilizovaných u Krasnodarsku na jihu Ruska

Šojgu také řekl, že branci, kteří mají nastoupit při podzimním odvodu, nebudou vysláni na Ukrajinu. Vojenskou službu má letos podle ruských úřadů nastoupit 120 000 mužů ve věku mezi 18 a 27 lety. Na jaře ovšem Rusko brance na Ukrajinu poslalo i když to popíralo. Až později přiznalo, že se mohlo v některých případech stát a že to bylo omylem.

Rusko opustilo 330 000 lidí

Ovšem mnohem větší počet lidí z Ruska během dvou týdnů, které od mobilizace uplynuly, uprchl. Podle serveru Vjorstka to bylo 355 000 lidí. Plyne to z údajů okolních zemí. Nejčastěji míří do Kazachstánu či Gruzie. Deník Kommersant vychází i z údajů na trhu s realitami. Počet inzerátů, které v Moskvě nabízejí prodej bytu s požadavkem, že to spěchá, se od 21. září, kdy byla mobilizace vyhlášená, ztrojnásobil. Byly jsou často nabízeny s výraznou slevou, protože poptávka je malá.