Rusko už začíná jít i proti ultranacionalistům

To se ale v létě změnilo. Jasně to ukázalo zadržení Igora Girkina, známého také jako Strelkov, který v roce 2014 velel separatistům na Donbasu. Byť se stal i ministrem obrany samozvané Doněcké lidové republiky, nakonec byl odvolán.

Časopis připomíná, že jedním z důvodů je Prigožinova vzpoura z konce června, po které „se stal Putin mnohem paranoidnějším“. „Jakákoli kritika bez ohledu na to, jak je upřímná a konstruktivní, je považovaná za předzvěst nějakého jiného převratu nebo povstání,“ všímá si Andrejsons. „Sahá to až do bodu, kdy jsou vyhazováni generálové považovaní svými podřízenými za kompetentní, a to jen kvůli tomu, že mluvili o obtížné situaci na frontě,“ dodává.