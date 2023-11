Putin na summitu G20 mluvil o nutnosti zastavit válku na Ukrajině, kterou sám začal

Putin ve středu uvedl, že Rusko je připraveno spolupracovat v mezinárodních organizacích, včetně skupiny BRICS, která zahrnuje Brazílii, Rusko, Indii, Čínu a Jihoafrickou republiku. Uvedl také, že Rusko poslalo první plavidla do Afriky s bezplatnými zásilkami obilí. Ruský ministr zemědělství Dmitrij Patrušev minulý týden řekl, že Rusko do konce roku dodá bezplatně do Afriky 200 000 tun pšenice a že první dvě lodě vezoucí celkem 50 000 tun pšenice už vypluly z ruských přístavů směrem do Somálska a do Burkiny Faso.