S evropskou společností žádný konflikt nemáme, řekl Putin

Rusko nehodlá zavřít své okno do Evropy. Složité období momentálně prožívá ve vztahu s evropskými elitami, nikoliv však s evropskou společností. Podle agentury TASS to v pátek uvedl ruský prezident Vladimir Putin na mezinárodním kulturním fóru v Petrohradě. Odmítl také spekulace, že by země vystoupila z mezinárodních organizací, jako je OSN nebo UNESCO.

Foto: Konstantin Zavrazhin, ČTK/AP Ruský prezident Vladimir Putin