Rusko oznámilo, že začalo s bezplatnými dodávkami pšenice do Afriky

Rusko do konce roku dodá bezplatně do Afriky 200 000 tun pšenice, oznámil podle agentury Interfax ruský ministr zemědělství Dmitrij Patrušev. První dvě lodě vezoucí dohromady 50 000 tun pšenice podle něj už vypluly z ruských přístavů směrem do Somálska a do Burkiny Faso. Ukrajina v pátek informovala, že obilným koridorem, který země vytvořila po červencovém odstoupení Ruska od obilných dohod, proplulo už přes 150 lodí.

Foto: Profimedia.cz Ruský prezident Vladimir Putin na rusko-africkém summitu v Petrohradě