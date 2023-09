Progresivní Slovensko v průzkumech poprvé porazilo Ficův Směr

· Japonská korporace Panasonic bourá 26 let starou továrnu na televizory v Plzni. Staví tam nový, výrazně větší areál na výrobu tepelných čerpadel, po nichž je v Evropě poptávka. Do roku 2026 bude investovat 7,6 miliardy Kč, polovinu do technologie. Celý článek