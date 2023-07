Pro klienty CK Fischer a Exim Tours uvázlé na Rhodu přiletí Smartwings

„Skupina DER Touristik Eastern Europe (pod níž spadají Fischer a Exim Tours, pozn. red.) vyšle repatriační let pro klienty, kteří uvízli na jihu ostrova Rhodos. Letadlo společnosti Smartwings odstartuje z Prahy v noci a přiveze klienty cestovních kanceláří,“ uvedl na svém twitterovém účtu mluvčí Fischeru Jan Bezděk.

Po dotazu Novinek Bezděk upřesnil, že letadlo má kapacitu 189 míst, přičemž CK se ho bude snažit zcela naplnit, a to lidmi, kteří byli evakuovaní z jihu ostrova během pátečního večera. „Zohledníme samozřejmě i třeba zdravotní stav klientů, to jestli jde o rodinu s dětmi, nebo seniory,“ dodal Bezděk.

Další desítky klientů by měly v pondělí z Rhodu odletět normálním, naplánovaným letem, jelikož jim končí zájezd.

Klienti nacházející se v oblasti města Lindos na jihovýchodě ostrova by se pak měli po evakuaci začít postupně vracet do svých hotelů, neboť požár se přemístil více na jih a jejich oblast už je tak bezpečná, doplnil Bezděk.

Smartwings v neděli vypraví také evakuační let z Rhodu do Bratislavy, který si objednaly slovenské cestovní kanceláře, aby z místa dostaly své klienty. Letadlo odletí v 18:55 místního času z mezinárodního letiště Rhodos, sdělila mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Podle největší slovenské cestovní kanceláře Satur bude repatriační let přednostně určen pro rodiny s dětmi.