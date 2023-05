Prestižní irská univerzita mění jméno knihovny kvůli spojitosti s otroctvím

Rozhodla, že používání jména Berkeley je v rozporu se základními hodnotami univerzity, kterými jsou lidská důstojnost, svoboda, inkluzivita a rovnost. Zajímavostí je také to, že v americké Kalifornii je po filozofovi pojmenována celá univerzita, tedy Kalifornská univerzita v Berkeley. Ta se k situaci nijak nevyjádřila.

Není to tak poprvé, co by některá ze světových univerzit k takovému kroku přistoupila. Výrazným impulzem pro změny byly protesty Black Lives Matter, které reagovaly na smrt George Floyda v roce 2020.