Představte si, že už žádná pomoc nebude. Zástupkyně Bílého domu vyděsila Ukrajince

Zvláštní představitelka Bílého domu pro ekonomickou obnovu Ukrajiny Penny Pritzkerová během své první návštěvy Kyjeva v této funkci vytrvale stáčela pozornost hostitelů k hypotetické představě, co by se dělo, kdyby Ukrajina musela ekonomicky přežít bez americké pomoci. Listu Ukrajinska pravda to sdělil zdroj obeznámený s průběhem rozhovorů, který také dodal, že její slova vyvolala mezi přítomnými značné napětí.

Foto: Profimedia.cz Volodymyr Zelenskyj a Penny Pritzkerová v Kyjevě