Dojednat mír za den nelze. Zelenskyj pozval Trumpa, aby mu to vysvětlil

Zelenskyy invites Trump to Ukraine pic.twitter.com/uy2kdEmZBM

Trump, který je favoritem na zisk nominace Republikánské strany do prezidentských voleb konaných za rok, zatím nespecifikoval, jakým způsobem by chtěl konec války na Ukrajině dojednat. V květnové diskusi na televizi CNN například uvedl, že by se setkal se Zelenským a s Putinem, a zároveň vyjádřil pochybnosti o adekvátnosti současné americké pomoci Kyjevu.