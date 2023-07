Předání stíhaček F-16 Ukrajině budeme považovat za jadernou hrozbu, varoval Lavrov

„Chtěl bych poukázat na to, že USA a jejich satelity v NATO vytvářejí rizika přímého ozbrojeného střetu s Ruskem, což může vést ke katastrofickým následkům,“ pohrozil.

Jedenáct zemí NATO se na summitu ve Vilniusu v úterý zavázalo, že se od srpna zapojí do výcviku ukrajinských pilotů na F-16, informoval Politico. Výcvik by měl probíhat v Dánsku, později také v Rumunsku. Podle Dánska a Nizozemska, které misi vedou, by první skupina pilotů měla výcvik dokončit ještě letos.