Polky hodně pijí, proto málo rodí, postěžoval si Kaczyński

„Polské ženy rodí tak málo dětí, protože si příliš dopřávají alkohol,“ říká Jaroslaw Kaczyński, předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS). „Bude-li pokračovat současný trend, kdy mladé divy do 25 let do sebe lijí tolik alkoholu jako jejich mužské protějšky, nebudeme mít v Polsku žádné novorozence,“ zdůraznil.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto