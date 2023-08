Policisté ve Francii odmítají sloužit. Na protest nehlídkují, marodí a zůstávají na služebnách

Francouzští policisté téměř přestali hlídkovat, často chodí na nemocenskou a ze služeben vychází jen minimálně. Protestují tak proti zadrženému policistovi z Marseille, který byl umístěn do vazby za to, že při demonstraci střelil plynovou pistolí 22letého mladíka, kterého měl ještě následně se třemi dalšími zasahujícími policisty zbít. Informuje o tom deník The Telegraph.

Například francouzský policista, který se podle britského deníku představil jako Olivier, obvykle hlídkuje ve francouzském regionu Champagne a pátrá po nebezpečných řidičích. V poslední době však tento 44letý strážník buď nečinně sedí na policejní stanici, nebo při hlídkování autem cíleně „přimhouří" oko a přestupky neřeší. Na protest tak dodržuje pouze jednu část své práce, a to odpovídání na tísňová volání. Stejně jako stovky dalších policistů po celé zemi tak Olivier v rámci celostátní revolty reagoval na výzvy odborů, které volaly po vykonávání jen minimální části policejních povinností. Vrchol nepokojů máme už za sebou, věří Macron Katalyzátorem tohoto policejního protestu bylo rozhodnutí soudu uvěznit marseillského policistu, který měl plynovou pistolí do hlavy střelit 22letého mladíka známého pod jménem Hedi. Tento policista je jedním ze čtyř obviněných z násilného útoku na afrického mladíka, který zachytila na video průmyslová kamera. Hedi kvůli napadení částečně přišel o zrak v levém oku a lékaři mu navíc v důsledku střelného zranění museli odstranit část lebky. „Vždycky se probudím s deformovanou hlavou, s migrénami a s rozmazaným viděním. Těžko se to snáší," řekl Hedi v rozhovoru pro francouzský web Konbini. Hedi, 22 ans, a été touché par un tir de LBD, roué de coups et laissé pour mort par la BAC de Marseille. Une partie de son crâne a dû être retiré pour le sauver. Il témoigne et raconte comment il envisage l'avenir. pic.twitter.com/PGsLcqjrGu — Konbini news (@konbininews) July 26, 2023 Africký mladík navíc tvrdí, že se protestů vůbec neúčastnil, v doprovodu svého kamaráda měl totiž jít pouze domů z práce. Na policisty, kteří ho brutálně zbili, tedy podle jeho slov narazil čistě náhodou. Ne každý spolupracuje „Žádný policista si nepřeje spolupracovat při vyšetřování. Někteří dokonce zašli tak daleko, že se odmítají na videu identifikovat," napsali podle francouzské zpravodajské stanice BFMTV ve své zprávě vyšetřovatelé z Generální inspekce národní policie a justice (IGPN). Marseillský policista byl podle soudu vzat do vazby kvůli tomu, aby mezi policisty nemohlo dojít ke konzultacím a k vymyšlení jedné verze toho, co se onoho dne stalo. Dva ze čtyř obviněných policistů svou vinu přiznali, vazebně stíhaný strážník ale svoji účast popírá. Uvedl navíc, že se na záběrech z kamery nepoznává, a tvrdí, že si z toho dne nic nepamatuje. To prohlásil i čtvrtý obviněný policista, který se ještě navíc odmítl nechat vyfotografovat pro účely identifikace pachatelů. Nemohou přímo stávkovat Policie je ale v této evropské zemi základní službou, a proto její členové nemohou vysloveně stávkovat. Rozhodli se tedy protestovat po svém a vzbouřili se například také tím, že se hodili marod. Tím tak ubylo nejen hlídkujících policistů, ale také například nočních hlídačů ve francouzských věznicích. Ministr vnitra Gérald Darmanin uvedl, že v současné době odmítá pracovat nebo šlo na nemocenskou asi pět procent policistů po celé zemi. Proč my? Nemáme nic společného s vládou, zoufají si ve Francii oběti rabování Jedním ze zhruba 600 policistů z Marseille, kteří doma marodí, je i Nicolas, který kvůli situaci ve Francii zvažuje odchod od policie. „Nejsme podporováni ani hierarchicky, ani politicky. Přijde tedy okamžik, kdy toho prostě máte plné brejle," uvedl s tím, že poslední protesty byly ty nejhorší, které ve své 23leté kariéře zažil. Dělají si, co chtějí Investigativní novinář Valentin Gendrot, který strávil několik měsíců v utajení jako policista v Paříži, uvedl, že byl nedávnou policejní vzpourou „ohromen". „Myslím, že je potřeba policii připomenout, kde je její místo, protože se zdá, že si někteří policisté myslí, že mají všechna práva, ale žádné povinnosti," řekl Gendrot. „Myslím, že někteří policisté mají pocit beztrestnosti a myslí si, že mohou být jak policií, tak i vykonavateli spravedlnosti," pokračoval. „Viděl jsem policisty, kteří sami vykonávali spravedlnost. Viděl jsem policisty, kteří se dopouštěli násilí a bili lidi, protože měli pocit, že justice nejedná dostatečně rychle, že je příliš laxní. A tak se rozhodli vzít situaci do svých rukou," zakončil. Protesty ve Francii K incidentu došlo v době, kdy Francie několik nocí po sobě čelila nepokojům po zabití Nahela, 17letého chlapce alžírského původu, kterého 27. června zastřelila policie při dopravní kontrole v Nanterre u Paříže. Podle francouzského deníku Le Monde to navíc znovu rozvířilo debatu o policejním počínání, které již několik let kritizují skupiny na ochranu práv kvůli zacházení s lidmi s nízkými příjmy z předměstí, a to zejména s etnickými menšinami. IGPN vyšetřuje asi 30 stížností na policii v souvislosti s nepokoji, a to včetně smrti 27letého Mohameda Bendrisse a oslepení jeho 21letého bratrance Abdelkarima, který byl během nepokojů zasažen projektilem.