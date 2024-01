Orbán se za určitých okolností může stát šéfem Evropské rady

Web konstatoval, že tomuto scénáři by se ostatní členské země rády vyhnuly pro eskalaci napětí v otázkách podpory Ukrajiny a porušování právního státu v Maďarsku. Volby do Evropského parlamentu se budou konat od 6. do 9. června ve všech členských zemích unie. Evropští lídři budou následně jednat 17. června a pak opět 27. a 28. června. „Na těchto schůzkách se pravděpodobně budou snažit dospět k dohodě o náhradě za Michela,“ uvedl web Politico.

Web upozornil, že je to poprvé, kdy bude úřadující předseda Rady Evropské unie kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu. „Za normálních okolností by Michel zůstal ve funkci až do konce listopadu,“ dodal web. „Michelův krok je z právního hlediska v pořádku, ale zvyšuje to tlak na evropské lídry,“ dodalo Politico.