Orbán jako premiér skončí a Fidesz do voleb nepovede, spekulují maďarská média

„Je jedním z mála, kdo vyjádřil nejsilnější kritiku nejnovějšího a nejtvrdšího politického kroku vládní strany, zákona o transparentnosti, a nepodpořil jeho předložení podpisem. Mohl by zavést novou politiku. Nový kompromis by Lázár mohl uzavřít i ve vztahu s Evropskou unií,“ tvrdí web.

Lázárovy případné vstřícné kroky směrem k Evropské unii by mohly vést k odblokování eurofondů a Maďarsko by to mohlo pozitivně pocítit začátkem příštího roku, tedy v rozhodujícím čase z hlediska nadcházejících voleb, které se budou konat v dubnu.

Orbán by podle těchto úvah mohl nadále stát v čele strany Fidesz, aby nedošlo k rozpadu vládní strany. Lázár by měl mezitím za úkol zabránit vítězství strany Tisza Pétera Magyara. „Pokud by Fidesz v příštím roce prohrál, za viníka by mohli označit Lázára a Orbánovi by zůstala gloriola vítěze,“ uvedl web.