Odmítla sjednaný sňatek, rodiče ji nechali zabít. Soud v Itálii jim dal doživotí

Soud začal po náročném řízení v Pákistánu, který nakonec do Itálie vydal otce dívky Šabbára Abbáse. Matka dívky Nazia Šahínová byla souzena v nepřítomnosti. Oba se vrátili do Pákistánu krátce po zmizení své dcery. Podle vyšetřovatelů se rodiče rozhodli nechat svou dceru zabít poté, co odmítla dojednaný sňatek v Pákistánu. Vraždu pak podle obžaloby vykonal strýc zavražděné dívky, která byla podle výsledků pitvy zřejmě uškrcena.