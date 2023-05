Od jeho smrti lépe spím. V Británii odsoudili dva teenagery na doživotí za vraždu spolužáka

Dvojice pachatelů se loni 21. září oblékla do černého a navlékla si na hlavu kukly. Na Khayriho si počkala při cestě ze školy. Patnáctiletý útočník na něj v uličce následně zakřičel jeho jméno a vrazil mu 30centimetrovou čepel do hrudi.

Starší pachatel, kterému v době činu bylo 16 let, jej následně bodl do nohy.

„Kvůli tomu, co jste udělali, ztratil Khayri mnoho let svého života a jeho rodina přišla o syna a bratra,“ uvedla soudkyně. Oba si vyslechli doživotní tresty s možností podmínečného propuštění. Starší pachatel o něj může zažádat nejdříve za 18 let, mladší za 16.