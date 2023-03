Spolužačky dvanáctileté Luisy ji dusily, pak bodaly a nechaly vykrvácet. Čin plánovaly

Mladší z vražedkyň si před útokem na internetu zjišťovala, jak je to s věkem a trestní odpovědností za násilné trestné činy. Vyšetřovatelé to zjistili při prohlídce jejích věcí. V Německu podle trestního zákoníku nemohou být zločinci mladší 14 let za své činy stíháni. Výbušný nález naznačuje, že dívky čin plánovaly a zjišťovaly, zda uniknou trestu.