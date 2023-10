Německý kancléř chce přitvrdit s vracením odmítnutých žadatelů o azyl

Příliš vysoký počet běženců, kteří do Německa přicházejí, a potíže s tzv. návratovou politikou. To jsou podle informací listu Bild , odvolávajícího se na zdroje blízké vládě, dva hlavní problémy, které německý kancléř Olaf Scholz (SPD) nařídil svým ministrům „intenzivně a jasně komunikovat“ při jednáních s partnery.

Z informací Bildu vyplývá také to, že kancléř hodlá vyvinout větší tlak vedle tzv. zdrojových zemí i na tranzitní státy, kterými běženci při cestě do Německa procházejí. Týkat by se to mělo zejména tzv. balkánské trasy, kterou nyní používá většina lidí mířících do Německa. S představiteli zemí západního Balkánu o tom Scholz jednal v pondělí na schůzce v albánské Tiraně.