Ani podezřelý z útoku v Bruselu zřejmě neměl nic společného s palestinskými hnutími Hamás nebo Islámský džihád. Frustrovaný Tunisan, který nezískal azyl, se prý hlásil k Islámskému státu. To však není podstatné, všechny tyto skupiny a jejich příznivci vnímají Západ jako svého nepřítele. A to paradoxně včetně těch, kteří na Západ odešli za lepším životem a domů by se už vrátit nechtěli. Útok na něj a jeho hodnoty ale považují za oprávněný, protože jsou především muslimové se svými kořeny, a teprve až pak občany země, kterou stejně nepovažují za svou vlast. Nebo – jako v případě útočníka z Bruselu – by ji za vlast ani nepovažovali, byť by v ní získali azyl.