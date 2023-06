Německo slíbilo Ukrajině dalších sto leopardů, ale starých

Pistorius se vyjádřil se i k náhradám ztracených tanků: „Nebudeme teď schopni nahradit každý poškozený tank. Co ale uděláme, je, že budeme pokračovat od července v dodávkách dalších Leopardů 1A5, které v té době budou opravené. Do konce roku jich bude přes sto.“

Ukrajinský ministr zahraničí Melnyk po ztrátách leopardů řekl, že podle jeho názoru může Bundeswehr dodat více než 18 tanků, které již na Ukrajinu poslal. Podle něj by se mohl počet dodaných tanků Leopard „ztrojnásobit, aniž by byla ohrožena schopnost Německa se bránit“. Německé pozemní síly mají cca tři sta tanků Leopard 2 různých verzí, z nichž asi stovka prodělává různé modernizace.

Slíbené Leopardy 1A5 jsou vylepšenou verzí původních Leopardů 1 ze šedesátých let, které měly slabé pancéřování a britský kanon Royal Ordnance L7 slabší ráže 105 mm. Verze 1A5 měla novou odlévanou věž, do které šel namontovat i kanon ráže 120 mm a do níž se vešel nový systém řízení palby i část munice, aby se nevozila vedle řidiče. Dá se na ně montovat i přídavné pancéřování z polykarbonátu.