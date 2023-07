Na Ukrajině padlo přes 47 tisíc našich vojáků, spočítali ruští novináři

Během patnácti měsíců ruské ozbrojené agrese proti Ukrajině - od února 2022 do konce května letošního roku - padlo 47 tisíc ruských vojáků. Tvrdí to na základě analýzy dostupných dat ruskojazyčné zpravodajské weby Meduza a Mediazona. Jde o trojnásobek sovětských ztrát za deset let války v Afghánistánu v letech 1979-1989.

Foto: Profimedia.cz Náborové středisko ruské armády v Tambově.