Rusům v Záporoží docházejí vojáci. Vůbec je nerotují

„Mobilizovaní se tam nacházejí od října. V září byla mobilizace a oni je hned odeslali do první linie. Nikdy z nich ještě neměl dovolenku. Problém rotací je velmi vyostřený. To, co říká prezident o dovolených, se neplní. Já i ministerstvo obrany chápeme, že není kým je vystřídat. Nyní je protiútok,“ napsala Kaševarovová.